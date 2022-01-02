Забавно вышло: смешные киноляпы из любимых советских фильмов

Цветочки оживают, предметы меняют цвет, а ботинки сами одеваются на ноги. «Любовь и голуби», реж. Владимир Меньшов Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984) «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) «Служебный роман» (1977) «Карнавал» (1981) «Берегись автомобиля» (1966) «Ирония судьбы, или С легким паром» (1975) «Москва слезам не верит» (1980) «Кавказская пленница или Новые приключения Шурика» (1966) «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965) «Бриллиантовая рука» (1969) Эти ошибки в монтаже не заметили художники, режиссеры, худруки, критики и большинство зрителей-современники.