В России продают раритетный автомобили из гаража посольства США в СССР

На российском авторынке выставили на продажу настоящий артефакт прошедшей эпохи с аутентичными советскими номерами, которому по счастливой случайности удалось сохранить свою уникальность, простаивая в гараже более трех десятилетий, пишет ФедералПресс.
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