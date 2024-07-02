В весеннюю призывную кампанию в Калужской области призвали сто бывших мигрантов

За последние три месяца, в период весенней призывной кампании, в Калужской области призвали на военную службу около ста уроженцев иностранных государств, получивших российское гражданствоЗа последние три месяца, в период весенней призывной кампании, в Калужской области призвали на военную службу около ста уроженцев иностранных государств, получивших российское гражданство.