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Большой урожай огурцов — радость для огородника

Большой урожай огурцов — радость для огородника

﻿﻿Большой урожай огурцов – радость для огородника. Но что делать, если урожай очень большой? Если никто не хочет свежих салатов, а привычные соленья делаются в маринаде, а огуречные палочки продолжают подаваться с хрустящими овощами? Так что пора пробовать новые рецепты заготовок из огурцов на зиму!  Пришло время заготовок из огурцов! Самое время пополнить копилку интересными рецептами  Вам также может быть полезно: Как есть китайский огурец: рецепты блюд и заготовки на зиму Маринованные огурцы, которые можно хранить в квартире: проверенные рецепты Огурцы молодцы: 10 рецептов заготовок на зиму 8 оригинальных рецептов заготовки огурцов на зиму Малосольные огурцы за день: 3 быстрых рецепта Огурчики по-московски с красной смородинойЧтобы воспользоваться рецептом, которым поделилась с нами Светлана Зенина из Брянска, нужно «звезды сойтись»: чтобы огурцы уже созрели, а смородина еще не закончилась.

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