Небензя опроверг сообщения о «прорыве» украинских военных при контрнаступлении

По его словам, поставки на Украину западного оружия не изменят ход спецоперацииПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что информация о «прорыве» Вооруженных сил Украины на юге страны в ходе контрнаступления не соответствует действительности.
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