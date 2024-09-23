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Ракета разорвала командиров боевиков ВСУ. Залужный рассказал о гибели экс-помощника

Ракета разорвала командиров боевиков ВСУ. Залужный рассказал о гибели экс-помощника

Ракета разорвала командиров боевиков ВСУ. Залужный рассказал о гибели экс-помощника Юлия СоколоваРоссийский ракетный удар в Доброполье, подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР), привел к гибели высокопоставленного офицера Вооружённых сил Украины (ВСУ) — бывшего помощника экс-главнокомандующего Валерия Залужного, полковника Александра Никитюка.

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