Ветеран рассказал как на колонну советских войск в Афганистане сошла лавина

Ветеран войны в Афганистане, кавалер орденов «Красная звезда» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени Олег Новиков в своей статье для RTVI вспоминает о начале службы в Афганистане в апреле 1985 года, об одном из первых обстрелов и как на последнюю уходящую колонну советских войск сошла лавина.