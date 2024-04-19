Диапазон цены размещения МТС-банка на IPO определен в 2350-2500 рублей за бумагу

Индикативный ценовой диапазон в рамках IPO МТС-банка установлен на уровне от 2350 рублей до 2500 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации банка в размере приблизительно от 70,6 млрд рублей до 75,1 млрд рублей без учета средств, привлекаемых в рамках IPO, говорится в сообщении банка.