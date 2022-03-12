Худайбердиева и Базин пропустят Кубок Первого канала

Российский танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин не выступят на Кубке Первого канала в Саранске.

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