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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае прошел смотр-конкурс «Красив в строю, силен в бою» среди юнармейцев

В Приморском крае прошел смотр-конкурс «Красив в строю, силен в бою» среди юнармейцев

Все отряды – участники смотра-конкурса, демонстрировали свои навыки в построении, умении перестраиваться и приветствовать, выполнять повороты на месте, двигаться строевым шагом, исполнять строевую песню, действовать по команде.

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