В Совбезе осудили приветствие нациста канадским парламентом

Аплодисменты ветерану дивизии СС «Галичина» Ярославу Гунько (Хунка) в канадском парламенте стали частью политики Запада по взращиванию неонацистских взглядов по всему миру, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
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