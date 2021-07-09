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Правильное питание может оказаться вредным - диетолог

Правильное питание может оказаться вредным - диетолог

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Правильное питание потенциально может принести больше вреда, чем пользы, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

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