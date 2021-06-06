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В Республике Коми в суд направлено уголовное дело в отношении создательницы финансовой пирамиды

«Следственным управлением МВД по Республике Коми окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении директора кредитно-потребительского кооператива.

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