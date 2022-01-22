Пенсионеры вывели Приморье на 27 место всероссийского конкурса "Спасибо интернету"

Приморье заняло 27 место в номинации "Самый активный регион" конкурса "Спасибо интернету-2021". Всего на интерактивный конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности было отправлено 4,8 тысячи работ из 79 регионов России.