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Пенсионеры вывели Приморье на 27 место всероссийского конкурса "Спасибо интернету"

Пенсионеры вывели Приморье на 27 место всероссийского конкурса "Спасибо интернету"

Приморье заняло 27 место в номинации "Самый активный регион" конкурса "Спасибо интернету-2021". Всего на интерактивный конкурс личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности было отправлено 4,8 тысячи работ из 79 регионов России.

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