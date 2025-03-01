Инфантино о Трампе: «Для успеха чемпионата мира абсолютно необходимы близкие отношения с президентом»

«Я думаю, что для успеха чемпионата мира абсолютно необходимы близкие отношения с президентом. В этом году мы организуем в Соединенных Штатах Америки клубный чемпионат мира, первый в истории клубный чемпионат мира, в котором примут участие 32 команды.
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