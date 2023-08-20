Футболистка «Зенита» Эзенгау была шокирована обилием снега и холодом в России

Нападающая петербургского женского ФК «Зенит» Мэри-Энн Эзенагу из Нигерии поделилась подробностями о жизни в России и тех вещах, которые ее удивили.
Популярные статьи
- Мигранты тоже должны служить: юристы одобрили рейд полиции, выявивший более сотни новых кандидатов в армию
- В России начали «раскулачивать» миллиардеров: прокуратура требует национализировать акции «Сибэко» Мельниченко
- Мать оказавшейся на карнизе девятого этажа девочки в Каспийске в это время находилась в ночном клубе
Свежие комментарии