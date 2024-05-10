Госдума начала рассмотрение кандидатуры Мишустина на пост главы правительства

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин открыл пленарное заседание Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин открыл пленарное заседание, на котором будет рассматриваться кандидатура Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства Российской Федерации.
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