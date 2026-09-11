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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Слуцкий о Батракове: «Если даже всю карьеру проведет в «Галатасарае», буду считать ее удачной. Главное, чтобы боролся за трофеи»

Леонид Слуцкий оценил переход хавбека Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай». — Как вы восприняли переход Батракова в «Галатасарай»? — Нашей общественности надо научиться себя реально оценивать.

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