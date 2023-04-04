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Украинский дипломат злорадствует: мнение Венгрии никого не волнует 

Украинский дипломат злорадствует: мнение Венгрии никого не волнует 

Страны НАТО готовы наплевать на правило необходимости консенсуса стран-членов Альянса на присоединение новых участников.

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