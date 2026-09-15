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Царьград

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Маргарита Симоньян впервые назвала имя ребёнка, которого едва удалось спасти

Маргарита Симоньян впервые назвала имя ребёнка, которого едва удалось спасти

На жизнь всем известной журналистки за короткий период времени свалилось очень много испытаний. Вероятно, именно поэтому некоторые подробности происходящего она хранила в секрете.

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