Российская армия готовит сразу четыре «котла» для ВСУ в зоне СВО

Виктор Тимошевский

Видимо яростное сопротивление ВСУ мешает осуществлению замыслов экспертов. Протяженность линий смыкания котлов во всех четырех случаях значительная. Да и численность ВСУ там не малая учитывая что оттуда идет снабжение и ротация. Так,что не все так радужно как рисуют. Карта одно,а как говорится на местности расклад бывает совсем другим.