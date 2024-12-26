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Российская армия готовит сразу четыре «котла» для ВСУ в зоне СВО

Российская армия готовит сразу четыре «котла» для ВСУ в зоне СВО

Российские военные эксперты, изучив ситуацию, которая складывается в зоне проведения специальной военной операции, приходят к выводу, что уже в самое ближайшее время для вооруженных формирований киевского режима могут быть образованы сразу четыре «котла».

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Видимо яростное сопротивление ВСУ мешает осуществлению замыслов экспертов. Протяженность линий смыкания котлов во всех четырех случаях значительная. Да и численность ВСУ там не малая учитывая что оттуда идет снабжение и ротация. Так,что не все так радужно как рисуют. Карта одно,а как говорится на местности расклад бывает совсем другим.
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19 час.
Александр Рус
полное уничтожение укроскота!
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16 час.

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