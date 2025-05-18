СК начало проверку из-за огромной свалки в поселке Кузбасса

Следователи СК проверит жалобы на свалку в поселке Кемеровской области.СКР по Кемеровской области – Кузбассу начало доследственную проверку после жалоб на образовавшуюся свалку в поселке Ржавчик Тисульского муниципального округа.
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