Сажал на колени, трогал за грудь и ягодицы: отсидевший 12 лет педофил снова набирает девочек в свой православный лицей

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Опальный религиозный деятель из Владимирской области Сергей Никологорский вышел на свободу.
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Свежие комментарии
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Как вообще в 21 веке дают попам воспитывать детей? У нас вроде бы школа и церковь разделены. Или нет?
На скамью подсудимых тех чиновников, которые дают разрешение на открытие подобных « лицеев» ранее судимым!!! С полной конфискацией всего имущества ( не за « спасибо» стараются.
А я бы посадил не этого извращенца- его надо просто пристрелить- а родителей, которые отдают своих детей в такой вот «Духовный лицей». От одного только названия за версту несет поповской мерзостью. Кого выпустит этот «лицей»? Знаний ребенок там точно не получит. В лучшем случае запомнит, чем отличается Рождество от Нового года.
Родители получили по заслугам, когда получили обратно свою искалеченную физически и душевно дочь.
Запретить, и снова посадить.
А был бы католик, то же самое с мальчиками проворачивал.
Врпрос к руководству православной русской церкви- к Владимирскому Кардиналу-пОЧЕМУ вАШ ПОДДАНЫЙ ОСУЖДЕННЫЙ РАНЕЕ ЗА РАСТЛЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ ВНОВЬ ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ДЕЙСТВОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ- бЕРЕТ ЛИ НА СЕБЯ рУКОВОДСТВО пРОВОСЛАВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- ЧТО ПОДОБНЫЕ(РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЮ МАЛОЛЕТНИХ ПРИХОЖАН НЕ ПОВТОРЯТСЯ ВНОВЬ ?
Странное дело. То ли педофил не настоящий, то ли с судом что-то не так.
Кастрировать таких надо сразу.
Люди,думайте, когда отдаете своих детей в такую школу..