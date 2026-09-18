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Сажал на колени, трогал за грудь и ягодицы: отсидевший 12 лет педофил снова набирает девочек в свой православный лицей

Сажал на колени, трогал за грудь и ягодицы: отсидевший 12 лет педофил снова набирает девочек в свой православный лицей

NEWS.ru Создано ИИ/NEWS.ru Опальный религиозный деятель из Владимирской области Сергей Никологорский вышел на свободу.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Leon
Leon

Как вообще в 21 веке дают попам воспитывать детей? У нас вроде бы школа и церковь разделены. Или нет?

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

А я бы посадил не этого извращенца- его надо просто пристрелить- а родителей, которые отдают своих детей в такой вот «Духовный лицей». От одного только названия за версту несет поповской мерзостью. Кого выпустит этот «лицей»? Знаний ребенок там точно не получит. В лучшем случае запомнит, чем отличается Рождество от Нового года.
Родители получили по заслугам, когда получили обратно свою искалеченную физически и душевно дочь.

Профиль пользователя ALEKSANDR LIS
ALEKSANDR LIS

Врпрос к руководству православной русской церкви- к Владимирскому Кардиналу-пОЧЕМУ вАШ ПОДДАНЫЙ ОСУЖДЕННЫЙ РАНЕЕ ЗА РАСТЛЕНИЕ МАЛОЛЕТНИХ ВНОВЬ ПРОДОЛЖИЛ СВОЕ ДЕЙСТВОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ- бЕРЕТ ЛИ НА СЕБЯ рУКОВОДСТВО пРОВОСЛАВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ- ЧТО ПОДОБНЫЕ(РАНЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДАННОГО ЛИЦА ПО ОТНОШЕНИЮ МАЛОЛЕТНИХ ПРИХОЖАН НЕ ПОВТОРЯТСЯ ВНОВЬ ?