Спасение планеты и бизнеса увидели в одном типе упаковки

Спасение планеты от глобального потепления и бизнеса от дополнительных затрат увидели в перерабатываемой пластиковой упаковке — широкое внедрение этого типа тары позволит сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах.