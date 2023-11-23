Спасение планеты и бизнеса увидели в одном типе упаковки

Спасение планеты от глобального потепления и бизнеса от дополнительных затрат увидели в перерабатываемой пластиковой упаковке — широкое внедрение этого типа тары позволит сократить вредные выбросы на 69 процентов и даст компаниям возможность сэкономить на некоторых товарах.
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