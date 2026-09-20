В Иране более 120 человек проголосовали на выборах в Госдуму за первые два часа

ТЕГЕРАН, 20 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 121 гражданин РФ принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы девятого созыва в Иране за первые два часа работы избирательных участков.
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