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Свежие комментарии

  • Игорь Васиков
    За доллары они сражаются. Вот их ценности.Настоящий удар. "...
  • Silver Kont
    Поэтому пиндосовских наёмников уничтожать на месте, парочку гранат - и нет уродов....Настоящий удар. "...
  • Александр Денисов
    Если не наигрались в детстве в войнушку, сидели бы у себя "за лужей" и игрались в конт-страйк.Настоящий удар. "...

«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

«Стоял насмерть, защищая русскую землю»: в бою погиб легендарный начмед «Ботокс»

При выполнении боевого задания в Краснояружском районе Белгородской области, который беспрестанно атакуют украинские террористы, погиб начальник медицинской службы подразделения "Эспаньола" Иван Николаевич Демидов (позывной Ботокс).

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Комментарии
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Михаил Воскресенский
Вечная слава и память воину.🙏🙏🙏
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14 час.
Лариса Галахова
Светлая память о воине-медике, герое и просто русском патриоте!
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11 час.
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