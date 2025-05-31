Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден заявил, что изобьет авторов книги-разоблачения его президентского срока

Байден заявил, что изобьет авторов книги-разоблачения его президентского срока

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в шутку заявил, что изобьет авторов книги-разоблачения «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз».

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