В Москве стартует музыкальный фестиваль «Навстречу Рождеству»

Музыкальный фестиваль «Навстречу Рождеству», который объединит классику, этнику, неоджаз, экспериментальную музыку, пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве с 16 декабря 2023 года по 7 января 2024 года, сообщает ТАСС.
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