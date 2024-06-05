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Больным, у которых остались силы, дали шанс достучаться до главврача

Больным, у которых остались силы, дали шанс достучаться до главврача

Глава Крыма пообещал, что связь с руководителями медучреждений будет работать «как часы». «В случае возникновения проблемных вопросов, связанных с получением медицинской помощи, крымчане могут обратиться к главным врачам медицинских организаций республики через социальную сеть «ВКонтакте», - пообещал Сергей Аксенов и уточнил, что «обращения необходимо направлять в личные сообщения».

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