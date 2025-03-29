Ольховский о смене Касаткиной спортивного гражданства: насильно мил не будешь

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель двух турниров АТР в одиночном, 20-ти турниров АТР, финалист двух турниров "Большого шлема" и экс-шестая ракетка мира в парном разряде, а также чемпион двух "шлемов" в миксте, в разговоре с "Газетой.