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Царьград

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Полиция проверила 617 человек на стройках в Приморском районе Петербурга

Полиция проверила 617 человек на стройках в Приморском районе Петербурга

Полиция проверила строительные площадки на Плесецкой улице в Санкт-Петербурге, где установила личности 617 человек, включая 514 иностранцев.

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