Фаррахов: Конституция РТ стала инструментом достижения успеха республики

В День Конституции Республики Татарстан депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айрат Фаррахов подчеркнул, что Основной закон республики стал одним из главных факторов, способствующих её успеху как на международной арене, так и внутри России.
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