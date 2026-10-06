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Курские новости

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Курчатовец вынес ребенка из горящего дома

Курчатовец вынес ребенка из горящего дома

Валерий Филипповский, сотрудник строительства Курской АЭС-2, спас трехлетнего ребенка из горящего дома в Курчатовском районе, разбив окно и вынеся малыша наружу.

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