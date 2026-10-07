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Хирург Разаханова предупредила, что оральные контрацептивы повышают риск тромбоза в 25 раз

Хирург Разаханова предупредила, что оральные контрацептивы повышают риск тромбоза в 25 раз

Оральные контрацептивы и заместительная гормональная терапия могут повысить риск тромбоза в 25 раз. Об этом предупредила врач-хирург Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Альбина Разаханова, сообщает NEWS.

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