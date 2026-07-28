Близкие ямальских бойцов вернулись из поездки по «Золотому кольцу»

Близкие ямальских бойцов вернулись из поездки по городам «Золотого кольца». Путешествие организовали в рамках окружного проекта «Своих не бросаем», созданный, чтобы поддержать семьи защитников, сообщили в департаменте благополучия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии