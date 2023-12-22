Samsung и Naver разработали ИИ-процессор, который в восемь раз энергоэффективнее л...

Samsung и Naver разработали ИИ-процессор, который в восемь раз энергоэффективнее лучшего чипа NVIDIAПохоже, что сотрудничество Samsung и Naver по выпуску чипов для гипермасштабируемых ИИ-моделей уже приносит свои плоды: компании утверждают, что их решение на базе программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA) в восемь раз энергоэффективнее, чем любой продукт NVIDIA.