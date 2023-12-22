НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Samsung и Naver разработали ИИ-процессор, который в восемь раз энергоэффективнее л...

Samsung и Naver разработали ИИ-процессор, который в восемь раз энергоэффективнее л...

Samsung и Naver разработали ИИ-процессор, который в восемь раз энергоэффективнее лучшего чипа NVIDIAПохоже, что сотрудничество Samsung и Naver по выпуску чипов для гипермасштабируемых ИИ-моделей уже приносит свои плоды: компании утверждают, что их решение на базе программируемых пользователем вентильных матриц (FPGA) в восемь раз энергоэффективнее, чем любой продукт NVIDIA.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх