Помощник главы Пентагона удалил репост RT с высказываниями шефа ведомства

Помощник министра обороны США и официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл удалил репост публикации телеканала RT, содержавшей заявления шефа Пентагона Пита Хегсета, со своей страницы в социальной сети Х*.
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