Президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге попросил передать слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за её вклад в урегулирование гуманитарных вопросов на Украине.