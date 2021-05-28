«Каролина» вышла во 2-й раунд плей-офф, где сыграет с «Тампой»

«Каролина» вышла во второй раунд плей-офф НХЛ, выиграв серию у «Нэшвилла» (4-2). В шестом матче серии «Харрикейнс» одержали победу со счетом 4:3 ОТ, победный гол в овертайме забил форвард Себастьян Ахо.
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