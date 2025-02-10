Эксперт рассказала об угрозах нашествия опасных паразитов на Орловскую область

Аномально тёплая зима приготовила немало неприятных сюрпризов для аграриев Орловской области. Главное опасение заключается в том, что если земля не промёрзнет, это даст возможность выжить многим опасным вредителям и болезням.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии