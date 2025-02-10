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Эксперт рассказала об угрозах нашествия опасных паразитов на Орловскую область

Эксперт рассказала об угрозах нашествия опасных паразитов на Орловскую область

Аномально тёплая зима приготовила немало неприятных сюрпризов для аграриев Орловской области. Главное опасение заключается в том, что если земля не промёрзнет, это даст возможность выжить многим опасным вредителям и болезням.

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