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Врио секретаря Генсовета "Единой России" Якушев избран вице-спикером Совфеда

Врио секретаря Генсовета "Единой России" Якушев избран вице-спикером Совфеда

Временно исполняющий обязанности секретаря генерального совета партии "Единая Россия", бывший полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев избран первым вице-спикером Совета Федерации.

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