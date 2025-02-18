The New York Times одобрила инструменты искусственного интеллекта для сотрудников отдела продуктов и редакции

The New York Times теперь разрешает своим продуктовым и редакционным командам использовать инструменты искусственного интеллекта, которые в один прекрасный день могут написать социальную копию, SEO-заголовки и код, сообщает Semafor.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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