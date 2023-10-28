Компания Porsche представила внедорожный 911 Dakar в честь польских гонщиков

Осенью 2022 года Porsche представила, возможно, самый необычный вариант своей культовой модели 911 — спорткар обзавёлся «внедорожным» исполнением Dakar, названным в честь одноимённого культового ралли-марафона, в котором немецкий автопроизводитель не просто участвовал, но и выигрывал эту гонку в 1984 году.