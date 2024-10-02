Подробности о Северном Крузане — новом регионе в Lost Ark После анонса масштабн...

Подробности о Северном Крузане — новом регионе в Lost ArkПосле анонса масштабного обновления 3.0 «Воскрешение Казероса» для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark команда разработчиков Astrum Entertainment начала раскрывать больше подробностей о грядущем новом контенте.
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