Подробности о Северном Крузане — новом регионе в Lost Ark После анонса масштабн...

Подробности о Северном Крузане — новом регионе в Lost ArkПосле анонса масштабного обновления 3.0 «Воскрешение Казероса» для русскоязычной версии MMORPG Lost Ark команда разработчиков Astrum Entertainment начала раскрывать больше подробностей о грядущем новом контенте.