Мошенники стали красть данные россиян через промоутеров

Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами прямо на улицах. Как рассказал «Газете.Ru» сенатор Артём Шейкин, злоумышленники могут представляться промоутерами или начинающими предпринимателями и просить помочь с продвижением - например, отсканировать QR-код или зарегистрироваться на сайте.