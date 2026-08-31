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Авторадио

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Мошенники стали красть данные россиян через промоутеров

Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами прямо на улицах. Как рассказал «Газете.Ru» сенатор Артём Шейкин, злоумышленники могут представляться промоутерами или начинающими предпринимателями и просить помочь с продвижением - например, отсканировать QR-код или зарегистрироваться на сайте.

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