Sun: горничная арестована из-за дебоша на вечеринке в Букингемском дворце

Рождественская вечеринка для сотрудников Букингемского дворца, официальной резиденции британских монархов, завершилась беспорядками и дракой, в результате которых была арестована одна из королевских горничных.
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