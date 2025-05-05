У Зеленского продолжают настаивать: в соглашении по недрам есть то, чего там нет

Несмотря на всем очевидный и прямо вытекающий из подписанного Украиной с США соглашения о недрах факт, что документ не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины со стороны Вашингтона, киевские власти продолжают уверять в обратном.
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