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Дипломат Артем Студенников о текущих отношениях России и ЕС: визовая политика, безопасность и международные вызовы

Дипломат Артем Студенников о текущих отношениях России и ЕС: визовая политика, безопасность и международные вызовы

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников в интервью РИА Новости подробно рассказал о текущей ситуации в дипломатических отношениях между Россией и странами Европейского союза, а также о мерах, которые предпринимает Москва в ответ на последние политические и дипломатические события.

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