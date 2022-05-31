Bloomberg: членство Финляндии обернется для НАТО “стратегическим кошмаром” AlexCoderBloomberg: членство Финляндии обернется для НАТО “стратегическим кошмаром” AlexCoder Протяженная граница с Россией делает альянс на восточных рубежах уязвимым Североатлантический альянс пытается с помощью Финляндии и Швеции замкнуть Российскую Федерацию с северо-запада на ее рубежах, однако никто из лидеров НАТО не пытается брать в расчет все издержки, которые дадут о себе знать после вхождения двух стран в состав организации, пишет обозреватель Эмма Эшфорд.