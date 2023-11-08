Поведение Солнца стало загадочным: Учёный обратил внимание на самое важное

Сергей Богачёв рассказал "Аргументам и Фактам" о том, что происходит с СолнцемГлавный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв рассказал, что в настоящий момент учёные изучают несколько важных вопросов.
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